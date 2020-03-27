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Afganistan'da 10 bin mahkum serbest kalacak

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ülkede koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle 10 bin mahkumun serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

AA | 27.03.2020 - 10:54..
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Afganistan Hapishaneler Genel Başkanı Ahmad Raşid Totahil, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararla yaklaşık 10 bin mahkumun serbest bırakılacağını söyledi.

Kararın, 55 yaş üstü, çocuk, kadın ve ağır hastalığı olan mahkumları kapsadığını ifade eden Totahil, ülke içi ve dışı güvenlik tehdidi oluşturan mahkumların serbest bırakılmayacağını belirtti.

Totahil, serbest bırakılma sürecinin 10 gün içerisinde başlayacağını kaydetti.

Afganistan'da 10 bin mahkum serbest kalacak

VAKA SAYISI 90'I GEÇTİ

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 90'ı geçerken, ölü sayısı 3 oldu. Salgının artmasıyla ülkenin İran sınırındaki Herat, Farah ve Nimruz vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülke genelinde hastalığa karşı önlemler de artırıldı. Tüm şehirlerde dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Afganistan'da 10 bin mahkum serbest kalacak

ÇALIŞMA SÜRESİ 8 SAATTEN 5 SAATE İNDİRİLDİ

Şehirlerarası giriş çıkışlara sağlık personeli yerleştirilerek, tüm yolcular kontrolden geçiriliyor.  Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

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