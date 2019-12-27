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Afganistan'da 10 yılda 100 bin insan savaş kurbanı oldu

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

REUTERS | 27.12.2019 - 00:08..
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Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'ndan yapılan açıklamada, BM'nin tüm tarafların barışa katılarak ateşkes yapmasını istediği vurgulandı.

10 YILDA 100 BİN İNSAN ÖLDÜ YA DA YARALANDI

Afganistan'da sivil kayıplardan dolayı endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, ülkede 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, barışın ülke için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Afganistan'da 10 yılda 100 bin insan savaş kurbanı oldu

Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için çatışmanın bir çözüm yolu olmadığı aktarılan açıklamada, ülkede kalıcı bir barışın tesisinin arzu edildiği belirtildi.

Tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğinin altının çizildiği açıklamada, BM'nin Afganistan'daki barış sürecini desteklediği ifade edildi.

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