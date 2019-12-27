Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu televizyon programında Kanal İstanbul'un yapımı için bir referandum yapılması gerektiğini dile getirdi.

Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

Afganistan'da 10 yılda 100 bin insan savaş kurbanı oldu

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Hindistan'da doktorlar 'hayalet uzmanı' da olabilecek

Banaras Hindu Üniversitesi, hayalet gördüklerini veya dünya dışı varlıkların kendilerine musallat olduğunu iddia eden hastalar için tedavi yöntemlerini öğreten bir eğitim programı başlattı.