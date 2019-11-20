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Afganistan'da ABD askeri helikopteri düştü: 2 ölü

Çarh çevresinde bulunan militanların, ABD uçağını düşürdüğü belirtildi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA | 20.11.2019 - 09:06..
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sg

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, helikopter kazasında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜŞMAN ATEŞİNDEN KAYNAKLANMADIĞI KAYDEDİLDİ

Kazanın sebebinin soruşturulduğu, ancak ön araştırmalara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı kaydedildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Kazanın nerede yaşandığı ve ölenlerin kimlikleri henüz paylaşılmadı. Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin, Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

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