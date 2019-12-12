Afganistan'da altın madeninde göçük: 6 ölü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin, Ragistan ilçesinde bulunan bir altın madeninde göçük meydana geldi.

6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Badahşan Valiliği Sözcüsü Abdullah Naji Nazari, göçükte 6 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nazari, en az 30 işçinin çamur ve enkazda mahsur kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

2015’ten bu yana Taliban’ın kontrolündeki bölgede çok sayıda kaçak altın madeni bulunduğu ve madenlerin gelirinin Taliban tarafından kullanıldığı belirtildi.