taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7769
Euro
6.4335
Altın
1474.92
Borsa
109216.22
Gram Altın
274.206
Bitcoin
41462.53

Afganistan'da altın madeninde göçük: 6 ölü

Ragistan ilçesinde oluşan göçük sonrası 6 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan işçiler için kurtarma çalışması devam ediyor.

İHA | 12.12.2019 - 14:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin, Ragistan ilçesinde bulunan bir altın madeninde göçük meydana geldi.

6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Badahşan Valiliği Sözcüsü Abdullah Naji Nazari, göçükte 6 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nazari, en az 30 işçinin çamur ve enkazda mahsur kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

2015’ten bu yana Taliban’ın kontrolündeki bölgede çok sayıda kaçak altın madeni bulunduğu ve madenlerin gelirinin Taliban tarafından kullanıldığı belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

BAE Prensi’nin uyuşturucudan öldüğü kesinleşti

309
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

124
Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

Hafter'den kurmay başkanına Türk gemilerini batırma emri

405
Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

Ağrı'da teröristlerin öldürülme anı

350
Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

Şırıngalı çikolatadan bir çocuk daha öldü

186
Garanti BBVA alacaklarını sattı

Garanti BBVA alacaklarını sattı

155
AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir