Afganistan'da Bağran ilçesi 30 yıl sonra okula kavuştu

Vilayet Eğitim Müdürü Davud Seferi, tamamen Taliban kontrolünde olan 106 bin nüfuslu ilçede açılan ilkokulun, ilk aşamada birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar toplam 200 erkek öğrenciye eğitim sağlayacağını söyledi.

DÖRT ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK

Okulda dört öğretmenin görev yapacağını belirten Seferi, Bağran'da 15 okul açılması için hükümetten onay alındığını da aktardı.

Geçmişte bölgede okul açılmasına karşı çıkan Taliban'ın, bölgedeki aşiret liderleriyle yapılan görüşmeler sonucu, ilçede okul açılmasına onay verdiği belirtiliyor.

YENİ OKULLARIN AÇILMASINA DESTEK

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni okulların açılması veya kapalı olan okulların yeniden eğitime kazandırılması konusunda Merkezi Hükümet'i desteklediklerini söyledi.

KIZ ÇOCUKLARA OKUL YASAĞI

Afganistan'da 1996-2001 arasında iktidarı ele geçiren Taliban, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.

3 MİLYON 700 BİN ÇOCUK EĞİTİMDEN YOKSUN

Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen temmuz'da açıkladığı rapora göre, Afganistan'da 3 milyon 700 bin çocuk; çatışmalar, kültürel engeller ve yoksulluk nedeniyle eğitimden uzak.