Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

Afganistan Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

ÖLENLERİN 8'İ İSTİHBARAT GÖREVLİSİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti. Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.

ABD İLE BARIŞ SÜRECİNE DENK GELDİ

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı. Saldırıyı Taliban üstlendi. Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.