taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2873
Euro
6.0433
Altın
1269.48
Borsa
91526.9
Gram Altın
215.884

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

Başkent Kabil'de hükümet binasına yapılan saldırıda 29 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

AA | 25.12.2018 - 00:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı kişilerce binaya düzenlenen saldırıda, çoğu personel 29 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

Danish, bölgeyi kordon altına alan polislerin, saldırganları etkisiz hale getirmek amacıyla çok sayıda çalışanın olduğu binanın içine girdiğini kaydetti.

Çalışanlardan bazılarının saklanmayı başardığını, polisin diğer 357 çalışanı binadan tahliye ettiğini aktaran Danish, titizlikle yürütülen operasyonda, üç silahlı saldırganın öldürüldüğünü ifade etti.

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

5 PATLAMA YAŞANDI

Görgü tanıkları, hükümet binasının bir bölümünden alevler yükseldiğini ve saldırganlarla polis arasında çıkan silahlı çatışmada en az 5 patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Çatışmada hayatını kaybedenlerden birinin polis, diğerlerinin sivil olduğu, yaralanan 23 kişiden 3'ünün polis olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kabil polis sözcüsü Basir Mujahid, saldırının, çalışanların mesai saati bitiminde, iş yerinden ayrılmaya hazırlandıkları sırada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN ek seferleri durduruldu

İZBAN ek seferleri durduruldu

27
Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

5
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

18
Pakistan Cumhurbaşkanından Trump'ın paylaşımına yanıt

Pakistan Cumhurbaşkanından Trump'ın paylaşımına yanıt

1
Yaşlı adamın 1 milyon 600 bin lirasını dolandırdılar

Yaşlı adamın 1 milyon 600 bin lirasını dolandırdılar

0
Otomobilin çarptığı anne öldü oğlu ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı anne öldü oğlu ağır yaralandı

1
Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir