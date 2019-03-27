taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3439
Euro
6.0419
Altın
1315.72
Borsa
97378.58
Gram Altın
225.485

Afganistan'da kalıcı barış için görüşmeler yapılıyor

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afganistan'daki barış için ortak çalışma yürüttüklerini belirtti.

AA | 27.03.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Afganistan'da kalıcı barış için görüşmeler yapılıyor

ATILACAK ADIMLAR DESTEKLENİYOR

İkili başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mogherini, AB'nin, Afganistan'da kalıcı barışın tesis edilmesi ve yönetimin güçlendirilmesi için atılacak adımları desteklediğini söyledi.

Afganistan'ın şu an hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Mogherini, ülkeye barışın gelmesi için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Mogherini, ''Afganlar kendi geleceklerini inşa etmek için barışın tesis edilmesine destek vermeli.'' dedi.

Afganistan'da kalıcı barış için görüşmeler yapılıyor

AB İLE ORTAK ÇALIŞMA

Afganistan'ın yıllardır savaşla boğuştuğunu anımsatan Mogherini, Taliban ile Afgan hükümeti arasında ateşkesin sağlanması için kapsayıcı bir heyetin oluşturulmasının önemine değindi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de ülkesine şu an barışın gelmesi için büyük fırsatlar yaratıldığını kaydetti. Savaş ve tehdit döneminin artık bittiğini vurgulayan Gani, her şeyin müzakere yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi. Gani, Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın sonlandırılması için hep birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.

Afganistan'da kalıcı barış için görüşmeler yapılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

24
9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

64
Emax araştırma anket açıkladı

Emax araştırma anket açıkladı

55
Tanzim satışa marketler de dahil oluyor

Tanzim satışa marketler de dahil oluyor

57
Çin ile AB yakınlaşmasında Trump'a mesaj

Çin ile AB yakınlaşmasında Trump'a mesaj

24
Dolarda düşüş devam etti

Dolarda düşüş devam etti

122
Manneken Pis Çeşmesi su israfına yol açtı

Manneken Pis Çeşmesi su israfına yol açtı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir