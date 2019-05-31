Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada, Kabil'in Yeka Tut bölgesinde seyir halindeki NATO askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

4 SİVİL YAŞAMINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, 3 sivilin de yaralandığını söyledi. Rahimi, saldırıda NATO askerlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

SALDIRIYI TALİBAN ÜSTLENDİ

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda, 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.