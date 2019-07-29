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Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Emrullah Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofisine düzenlenen saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 29.07.2019 - 08:53..
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Afganistan'da 28 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bu seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Eşref Gani de adayını gösterdi.

20 ÖLÜ, 50 YARALI

Ganni'nin birinci yardımcısı olarak Emrullah Salih'i aday olarak göstermesinin ardından Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü

ÇATIŞMADA 3 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırının düzenlendiği binadan çıkartılarak güvenli bir bölgeye götürülen Salih kolundan yaralanmıştı. Saldırının ardından çıkan çatışmada güvenlik güçleri 3 saldırganı öldürmüştü.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salih'in durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. Ülkede 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci dün resmen başlamıştı.

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