Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü

Afganistan'da 28 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bu seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Eşref Gani de adayını gösterdi.

20 ÖLÜ, 50 YARALI

Ganni'nin birinci yardımcısı olarak Emrullah Salih'i aday olarak göstermesinin ardından Salih'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ÇATIŞMADA 3 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırının düzenlendiği binadan çıkartılarak güvenli bir bölgeye götürülen Salih kolundan yaralanmıştı. Saldırının ardından çıkan çatışmada güvenlik güçleri 3 saldırganı öldürmüştü.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salih'in durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. Ülkede 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci dün resmen başlamıştı.