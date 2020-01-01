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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 20 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh ve Kunduz kentlerindeki polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda, 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA | 01.01.2020 - 13:03..
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Belh Emniyet Müdürü Muhammed Acmal Faiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Belh'in Alem Hil bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 6 asker ve 2 polisin öldüğünü bildirdi.

Kunduz emniyet yetkilileri de militanların Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna saldırı düzenlendiğini açıkladı.

'30 POLİS ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Saldırıda 12 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise her iki saldırıda toplam 30 polisin öldürüldüğü iddia edildi.

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