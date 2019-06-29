Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü

Afganistan'daki Taliban saldırısında 25 kurucu öldü.

Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI DAHA FAZLA ÖLÜ SAYISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti. Görgü tanıkları ise saldırıda 30 korucunun öldüğünü öne sürdü. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.