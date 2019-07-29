Erzurum'un Yakutiye Kent Meydanı'nda bir gurup Afgan, 20 yaşındaki Ö.F.Ö. ile sebebi öğrenilemeyen bir nedenden tartışmaya başladı.
Tartışma sonrasında Afgan genç, cebinde çıkardığı muşta ile Ö.F.Ö.’nün göz bölgesine vurdu.
Ö.F.Ö.’nün kaşı ve gözünde yarılma meydana geldiğini gören Afganlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşla,r ellerindeki bezlerle Ö.F.Ö.’nün yüzüne tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı.
VATANDAŞ AFGANLARI LİNÇ ETMEYE KALKTI, POLİS ZOR AYIRDI
Ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaçan Afganları kıskıvrak yakalayan polisi gören vatandaşlar, Afganları linç etmek istedi. Polisin uzun uğraşları sonucu tepkili vatandaşlar, olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ö.F.Ö.’nün, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Afganlar bir genci muşta ile darbetti, ortalık savaş alanına döndü ViDEO