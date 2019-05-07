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Afiş çalan dilencilerin savunması güldürdü

Adana Devlet Tiyatrosu'nun bahçesinde tiyatro etkinliklerinin listelendiği afişi üzerine 'açız' yazmak için çaldığını söyleyen iki kadın dilenci, polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA | 07.05.2019 - 11:31..
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Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu'nda meydana gelen olayda; kültür merkezinin korkuluklarındaki afişin bir kısmını keserek aldıktan sonra uzaklaşan iki kadını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Afiş çalan dilencilerin savunması güldürdü

"AÇIZ YAZACAKTIK"

Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi açıklanmayan kadınların bölgede dilencilik yaptığını belirleyerek kısa sürede yakaladı. Kadınların polis ekiplerine, "Afişin ters kısmına ‘açız’ yazıp, dilenirken kullanacaktık. Okuma yazma bilmediğimiz için afişin üzerinde tiyatro etkinliklerinin yazılı olduğunu bilmiyorduk." dediği öğrenildi.

Afiş çalan dilencilerin savunması güldürdü VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Bu sırada olay yerine, kültür merkezi yetkilileri geldi.

Dilenci kadınlar, bu defa şikayetçi olmamaları için yetkililere yalvararak, çaldıkları afişi sofra olarak kullanacaklarını iddia etti. Kültür merkezi yetkilileri, kadınlardan şikayetçi olmadı. Dilenciler de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekipleri, kadınların afişi yırtarken kullandığı bıçağa el koyduktan sonra kadınları bölgeden uzaklaştırdı.

Afiş çalan dilencilerin savunması güldürdü

Afiş çalan dilencilerin savunması güldürdü

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