Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu'nda meydana gelen olayda; kültür merkezinin korkuluklarındaki afişin bir kısmını keserek aldıktan sonra uzaklaşan iki kadını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

"AÇIZ YAZACAKTIK"

Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi açıklanmayan kadınların bölgede dilencilik yaptığını belirleyerek kısa sürede yakaladı. Kadınların polis ekiplerine, "Afişin ters kısmına ‘açız’ yazıp, dilenirken kullanacaktık. Okuma yazma bilmediğimiz için afişin üzerinde tiyatro etkinliklerinin yazılı olduğunu bilmiyorduk." dediği öğrenildi.

Afiş çalan dilencilerin savunması güldürdü VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Bu sırada olay yerine, kültür merkezi yetkilileri geldi.

Dilenci kadınlar, bu defa şikayetçi olmamaları için yetkililere yalvararak, çaldıkları afişi sofra olarak kullanacaklarını iddia etti. Kültür merkezi yetkilileri, kadınlardan şikayetçi olmadı. Dilenciler de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekipleri, kadınların afişi yırtarken kullandığı bıçağa el koyduktan sonra kadınları bölgeden uzaklaştırdı.