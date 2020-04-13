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Afrika ülkelerinden Çin'e: Ayrımcılık yapmayın

Afrika ülkeleri, Çin'de Afrika kökenli kişilerin ikinci yeni tip koronavirüs dalgasının yayılmasına sebep oldukları gerekçesiyle kötü muameleye ve ayrımcılığa tabi tutulmasına tepki gösterdi.

AA |
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Afrika ülkelerinden Çin'e: Ayrımcılık yapmayın

Çin'in Guanco başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların özellikle de siyahilerin ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darp edildikleri iddiaları Afrika'dan sert tepki gördü.

Afrika ülkelerinden Çin'e: Ayrımcılık yapmayın

"SİYAHİLERE İNSANLIK DIŞI MUAMELELERE SON VERİN"

Çin'de bulunan Afrika ülkelerinin büyükelçileri Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye gönderdikleri ortak notada, ülkede Kovid-19'un Afrikalılar tarafından yayıldığı izlenimi veren bu tür ayrımcı eylemlere son verilmesi çağrısı yaptı.

Notada, "Pekin'deki Afrikalı Büyükelçiler, siyahi vatandaşlara yönelik zoraki test, karantina ve diğer insanlık dışı muamelelere derhal son verilmesini talep ediyor." ifadesine yer verildi.

Afrika ülkelerinden Çin'e: Ayrımcılık yapmayın

AFRİKA BİRLİĞİ DE UYARDI

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çin'de Afrikalıların maruz kaldığı ayrımcılığa dair endişelerini iletmek için Çin'in AfB Büyükelçisi Liu Yuxi'yi çağırdığını belirtti.

Muhammed, Pekin yönetiminden Afrika ve Çin arasındaki mükemmel ilişkilerle bağdaşacak şekilde konuyla ilgili iyileştirici önlemler alınmasını istediğini kaydetti.

Afrika ülkelerinden Çin'e: Ayrımcılık yapmayın

ÇİN: "AYRIMCILIK YOK, MÜNFERİT VAKALAR VAR"

Çinli yetkililer ise Afrikalıların ayrımcı eylemlere maruz kaldığı suçlamalarını reddederek söz konusu olayların münferit vakaları olduğunu savunuyor.

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