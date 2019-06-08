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Afrika'da 14 aslan parktan kaçtı, bölge halkı panikledi

Güney Afrika’nın kuzey doğusundaki Phalaborwa bölgesinde bulunan ve bölgenin en büyük turizm kaynağı olan Kruger Ulusal Parkı’ndan 14 aslanın kaçtığı ortaya çıktı.

Detay Haber | 08.06.2019 - 11:06..
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Güney Afrika'nın kuzey doğusunda yer alan Phalaborwa bölgesinde panik yaşanıyor.

Nedeni ise Kruger Ulusal Parkı’ndan kaçan 14 aslan...

"EVLERDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Bölgedeki durum Twitter üzerinden anlatıldı. Bir yetkili attığı tweet ile yaşananları paylaştı. Yetkili, “Kruger Ulusal Parkı’ndan aslanların kaçtığından şüpheleniyoruz. Şu an konuyla ilgili inceleme devam ediyor ve bekçiler arama çalışmalarına başladı. Bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz.” dedi.

HÜKÜMET İLE TEMAS SÜRÜYOR

Yetkililer ulusal park görevlileri ve hükümet ile temas halinde olduklarını aktarırken, aslanların yakalanması durumunda tekrar Kruger Ulusal Parkı’na gönderileceği belirtilti.

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