Çöl çekirgeleri, Afrika’da gıda güvenliğini tehdit ediyor...

Dünyayı koronavirüs salgını tehdit ederken Afrika, yiyecek krizine yol açacak çekirge istilasını bekliyor.

İlk istila yetkililer tarafından 70 yılın en kötüsü olarak tanımlanırken Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ikinci dalganın birincisinden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ İSTİLADA 200 BİN HEKTAR ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) değerlendirmesine göre, çekirge istilası, Etiyopya’da 200 bin hektar tarım arazisine zarar verdi.

356 bin tondan fazla mısır, buğday ve tahıl kaybına neden oldu.

Afrika'da, çöl çekirgeleri istilası bekleniyor ViDEO

BİR MİLYON KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Etiyopya başta olmak üzere Afrika’da bir milyon insanın, gıda kriziyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Ülkeye acil gıda yardımı yapılması gerektiği belirtildi.

Etiyopya'daki FAO temsilcisi Fatouma Seid, “Çiftçiler ve çobanlar acil durumun üstesinden gelmek için ciddi yardıma ihtiyaç duyuyor. Etkilenen nüfusun ve geçim kaynaklarının korunması, özellikle de durumun Covid-19 krizi tarafından daha da kötüleşmesi sıkıntının daha da artmasına neden olacak” ifadelerini kullandı.

Yetkili, çekirge istilasının bölgedeki gıda güvenliği ve geçim kaynakları için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.