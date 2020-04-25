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Afrika'da korona bilançosu: 1300'den fazla ölüm

Kıtada vakaların sayısı dünden bu yana 1626 artarak 29 bin 53'e yükseldi.

AA |
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Afrika'da korona bilançosu: 1300'den fazla ölüm

Afrika kıtasında, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 33 kişi daha yaşamını yitirdi.

AFRİKA'DA 1331 ÖLÜM

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 1331 oldu.

Kıtada vakaların sayısı dünden bu yana 1626 artarak 29 bin 53'e yükselirken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 364 oldu.

EN ÇOK CAN KAYBININ OLDUĞU ÜLKELER

Afrika kıtasında virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler sırasıyla Cezayir, Mısır, Fas ve Güney Afrika oldu.

Afrika'da korona bilançosu: 1300'den fazla ölüm

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