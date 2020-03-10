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Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 102'ye çıktı

Kıtada salgın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce temsilci, risk iletişimi ve enfeksiyon kontrolü eğitimi aldı.

AA | 10.03.2020 - 17:17..
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Çin'den yayılan koronavirüs, Afrika'ya da sıçradı.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtadaki koronavirüsün görüldüğü kişi sayısının 102'ye çıktığını duyurdu.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basın toplantısı düzenleyen Direktör Nkengasong, 10 Afrika ülkesinde şimdiye kadar 102 vaka görüldüğünü ve 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 102'ye çıktı

Africa CDC olarak kıta genelinde test kitlerinin dağıtımını yaptıklarını ve üye ülkelerin talepleri doğrultusunda sağlık malzemelerinin satın alınmasına uğraştıklarını aktaran Nkengasong, üye ülkelerden yüzlerce temsilcinin tarama, risk iletişimi ve enfeksiyon kontrolü eğitimi aldığını dile getirdi.

"SİYAHİLERİN BAĞIŞIKLIĞI OLDUĞU İDDİASI BİLİM DIŞI"

Şu anda sadece 43 ülkenin virüsü test etme kapasitesi ve test kitine sahip olduğunu kaydeden Nkengasong, virüsün siyahilere zarar vermediğine ilişkin Afrika medyasında çıkan iddiaları ise reddetti.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 102'ye çıktı

Nkengasong, "Siyahilerin genetik olarak virüse bağışıklığı olduğu iddialarının hiçbir bilimsel tarafı yok. Enfeksiyon kapanların yüzde 80'i hastalığı hafif belirtilerle atlatıyor." diyerek, Afrika'da diğer bölgelere nazaran daha yavaş yayılmasının muhtemelen genç nüfusla alakalı olabileceğini dile getirdi.

Kıtada virüs şimdiye kadar Mısır, Cezayir, Senegal, Güney Afrika, Fas, Kamerun, Tunus, Burkina Faso, Togo ve Nijerya'da görüldü.

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