Afrika'da tecavüz eden zanlının testisleri kesildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki kıza tecavüz eden bir erkek, testisleri kesildikten sonra öldürüldü. Polis, tecavüz ve cinayet vakalarına ilişkin ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.

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İhracatın lider bölgesi Marmara, ili de İstanbul

Yılın ilk beş ayındaki toplam 70 milyar 499 milyon 371 bin dolarlık dış satımın yüzde 65,5'ine Marmara Bölgesi imza attı. İstanbul da ihracatını 1 milyar 522 milyon 195 bin dolar geliştirdi.