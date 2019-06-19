Afrika'da tecavüz eden zanlının testisleri kesildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı olduğu belirtilen çete üyeleri, ülkenin en büyük şehri Johannesburg yakınlarındaki Ivory Park semtinde iki kıza tekrar tekrar tecavüz etti.
TECAVÜZ ŞÜPHELİSİ İKİ KİŞİ KAÇTI, BİRİ YAKALANDI
Tanıkların haber vermesi üzerine, olay yerine bir grup geldi. Tecavüz şüphelisi iki kişi kaçmayı başarırken, öfkeli grup birini yakalamayı başardı.
TESTİSLERİ KESİLDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ
İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; yakalanan şahsın testisleri kesildikten sonra öldürüldüğü belirtildi. Güney Afrika polisi, tecavüz ve cinayet vakalarına ilişkin ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.