Afrikalı adamı yanlışlıkla Çatalca'ya gömdüler

Çatalca'da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan, 28 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ayhan'ın cenazesine, otopsi yapılması istendi. Bunun üzerine cenaze, otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim alan aile, 1 Ekim'de Çatalca Dağyenice köyünde toprağa verdi. Ancak Ayhan'ın ailesi, önceki gün gelen telefonla bir şok yaşadı.

AFRİKALI ADAMI GÖMDÜLER

Aile, Adli Tıp Kurumu'nda cenazelerin karıştığını, Bedri Ayhan yerine tatil için geldiği Türkiye'de kalp krizi geçiren Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın (66) cenazesini toprağa verdiklerini öğrendi. Yaşanan karışıklık üzerine savcılık talimatıyla Ayhan’ın cenazesi, jandarma eşliğinde mezarlıktan çıkarıldı ve yeniden Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Burada yeniden yapılan teşhisin ardından cenazeler, gerçek sahiplerine teslim edildi. Bedri Ayhan'ın cenazesi, dün ikinci kez cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

İKİ KEZ CENAZE NAMAZI KILINDI

Yaşanan olayı anlatan Dağyenice Muhtarı Ercan Gül, "Pazartesi günü cenaze geldi, defin yaptık. Dün beni Jandarma Komutanlığı aradı. Mezarın açılacağını söylediler. Daha sonra cenazelerin karıştığını öğrendik. Çocuklarına haber verdik. Oğlu babasının kendisinin yıkadığını söyledi. 'Babamdı. Ben aptal mıyım ayırt edemeyecek kadar' dedi. Ben tekrar jandarmayı aradım. Oğlunun cenazeyi teşhis ederek, aldığını söyledim. Jandarma da 'Adli Tıp Kurumu'na kızını götürelim, cenazeyi teşhis etsin' dedi ve kızı gitti. Kızı cenazeyi teşhis etti. Sonra mezar açıldı. Allah rahmet eylesin, iki kez cenaze namazı kıldık." ifadelerini kullandı.