taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8442
Euro
6.4195
Altın
1502.44
Borsa
100881.95
Gram Altın
282.458
Bitcoin
47962.47

Afrikalı adamı yanlışlıkla Çatalca'ya gömdüler

Tatil için geldiği Türkiye'de hayatını kaybeden Afrikalı adamın cenazesi, otopsi sırasında başka bir cenaze ile karıştı.

İHA | 09.10.2019 - 13:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çatalca'da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan, 28 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ayhan'ın cenazesine, otopsi yapılması istendi. Bunun üzerine cenaze, otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim alan aile, 1 Ekim'de Çatalca Dağyenice köyünde toprağa verdi. Ancak Ayhan'ın ailesi, önceki gün gelen telefonla bir şok yaşadı.

Afrikalı adamı yanlışlıkla Çatalca'ya gömdüler

AFRİKALI ADAMI GÖMDÜLER

Aile, Adli Tıp Kurumu'nda cenazelerin karıştığını, Bedri Ayhan yerine tatil için geldiği Türkiye'de kalp krizi geçiren Güney Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın (66) cenazesini toprağa verdiklerini öğrendi. Yaşanan karışıklık üzerine savcılık talimatıyla Ayhan’ın cenazesi, jandarma eşliğinde mezarlıktan çıkarıldı ve yeniden Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Afrikalı adamı yanlışlıkla Çatalca'ya gömdüler

GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Burada yeniden yapılan teşhisin ardından cenazeler, gerçek sahiplerine teslim edildi. Bedri Ayhan'ın cenazesi, dün ikinci kez cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Afrikalı adamı yanlışlıkla Çatalca'ya gömdüler

İKİ KEZ CENAZE NAMAZI KILINDI

Yaşanan olayı anlatan Dağyenice Muhtarı Ercan Gül, "Pazartesi günü cenaze geldi, defin yaptık. Dün beni Jandarma Komutanlığı aradı. Mezarın açılacağını söylediler. Daha sonra cenazelerin karıştığını öğrendik. Çocuklarına haber verdik. Oğlu babasının kendisinin yıkadığını söyledi. 'Babamdı. Ben aptal mıyım ayırt edemeyecek kadar' dedi. Ben tekrar jandarmayı aradım. Oğlunun cenazeyi teşhis ederek, aldığını söyledim. Jandarma da 'Adli Tıp Kurumu'na kızını götürelim, cenazeyi teşhis etsin' dedi ve kızı gitti. Kızı cenazeyi teşhis etti. Sonra mezar açıldı. Allah rahmet eylesin, iki kez cenaze namazı kıldık." ifadelerini kullandı.

Afrikalı adamı yanlışlıkla Çatalca'ya gömdüler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

250
Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

414
Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

351
Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

98
Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

97
Hasta yakını ile doktorun kavgası

Hasta yakını ile doktorun kavgası

461
Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki

Wall Street Journal'dan Türkiye'yi eleştirenlere tepki

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir