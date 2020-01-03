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Afrika'nın 2019'da en zengini Nijeryalı Dangote oldu

Afrika kıtasının 2019 yılında en fazla varlığa sahip insanı, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote oldu.

AA | 03.01.2020 - 14:12..
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Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, Dangote Group Başkanı Aliko Dangote, 2019'da mal varlığını 4,3 milyar dolar artırdı.

AFRİKA'NIN EN ZENGİNİ

Dangote, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Afrika'nın 2019 yılında en fazla varlığa sahip iş insanı oldu. Nijeryalı iş insanı, 2019'da üretim kapasitesiyle Nijerya'daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede olan dünyanın en büyük petrol rafinerisini satın aldı.

Afrika'nın 2019'da en zengini Nijeryalı Dangote oldu

10 YILDA PETROL VE GAZA YATIRIM YAPTI

İş dünyasına, gıda ve çimento sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla giren Dangote, 10 yılda ise daha çok petrol ve gaz gibi enerji sektörüne yatırım yaptı.

DÜNYADA 96'NCI SIRADA YER ALDI

Afrika'nın en zengini Aliko Dangote, dünyanın en zenginleri arasında ise 96'ncı sırada yer alıyor. Bugün 62 yaşında olan Dangote, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde ticaretle uğraşan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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