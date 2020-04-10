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Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi

Bülbül'de terörist başı Öcalan'ın resminin olduğu Türk Bayrağı yapıldı.

Haber Merkezi |
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Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi

Türkiye'nin sınırında terör koridoru oluşturulmasına karşı yürüttüğü harekatlar kapsamında Suriye'nin kuzeyi teröristlerden arındırıldı.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Afrin Bülbül'de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu yer de Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk uçakları ile vurularak yokedilmişti.

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TÜRK BAYRAĞI YAPILDI

Afrin'de görev yapan askerlerimiz Bülbül'de terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resminin olduğu yere 600 metrekarelik Türk Bayrağı yaptı.

Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi

Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi

Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi

Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi

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