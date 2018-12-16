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Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'de sivillerin olduğu pazarda gerçekleştirdiği terör saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

AA | 16.12.2018 - 14:43..
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Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 20'den fazla sivil yaralandı.

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlarda da hasar oluştuğu, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Ayrıca Afrin'in Villalar Caddesi'nde bir bombalı araç tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde, 12-13 Aralık tarihlerindeki terör eylemlerinde 7 sivil ölmüş, 49 sivil yaralanmıştı.

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

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