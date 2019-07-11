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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü

Suriye'nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

DHA | 11.07.2019 - 11:00..
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​Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kent merkezinde, sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 sivil yaralandı.

SALDIRININ FAİLLERİ ARANIYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için sağlık kuruluşlarına götürüldü. Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Afrin genelinde önlemlerini artırırken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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