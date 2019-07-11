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1 Türkiye-ABD ticaret hacmi hedefi 25 milyar dolar arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolara çıkartınca, Boston Consulting Group ile hazırlanan projenin revize edilmesine karar verildi.

2 Brexit’e karşı yiyecek, ilaç ve giysi depolanıyor İngiliz halkının neredeyse yarısının anlaşmasız bir Brexit’e karşı evlerinde yiyecek, ilaç ve giysi depoladığı bildirildi. Halk, kıtlık yaşanabileceği endişesi ise raflara yöneliyor.

3 Amine Gülşe ile Mesut Özil ticarete atıldı Bir ay önce dünyaevine giren Mesut Özil ile Amine Gülşe, Victoria ve David Beckham'a rakip çıktı.

4 Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü Suriye'nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

5 AVM ciro endeksi mayıs ayı oranları belli oldu AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 arttı.

6 Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye yakın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Deniz Türüç, "3 büyük takımda da oynarım" dedi. Deniz için en ciddi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.