Afrin'de yaşam normale dönüyor

TSK ve ÖSO'nun, Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nın 6 yıl süren işgalinden kurtarmasının üzerinden bir yıl geçti.

20 Ocak 2018'de başlayan operasyonda Afrin ilçe merkezi, 18 Mart günü TSK destekli ÖSO tarafından kontrol altına alınmıştı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Operasyonun sonlanmasının ardından TSK ve ÖSO, güvenliği güçlendirmek için sıkı çalışmalar yürüttü. Diğer yandan 6 belde ve ilçe merkezindeki 7 yerel meclis, eğitim, sağlık, ziraat, sanayi, ticaret, kültür ve spor alanlarında da hayatın normalleşmesi için çalışmalar yaptı.

AFRİNLİLER MUTLU

İlçenin kurtuluşunun birinci yıl dönümü vesilesiyle AA'ya değerlendirmelerde bulunan Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, ilçenin terörden temizlemesinin hemen ardından hizmete başladıklarını ifade etti.

En büyük sorunlardan biri olan su sıkıntısını, YPG/PKK'nın devre dışı bıraktığı Meydanki Barajı'nı onararak giderdiklerini kaydeden Süleyman, "Bunun ardından kısıtlı imkanlarla yaptığımız temizlik çalışmalarıyla molozları kaldırdık, yol ve çevre düzenlemesi yaptık." diye konuştu.

Süleyman, sağlık alanındaki gelişmelere değinerek, "Üç hastane ve 23 sağlık merkezi ile günlük yaklaşık bin kişiye ücretsiz hizmet vermeye başladık." dedi.

Eğitim hayatını canlandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Süleyman, onlarca okulu eğitime kazandırdıklarını ifade etti.