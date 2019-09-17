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Afrin'deki terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Suriye'nin Afrin ilçesinde YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 9 kişi, mühimmatlarla birlikte yakalandı.

AA | 17.09.2019 - 17:40..
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin Suriye'nin Afrin ilçesinde YPG/PKK'ya yönelik yaptığı operasyonlar, tüm hızıyla sürüyor.

9 ŞÜPHELİ MÜHİMMATLARLA GÖZALTINA ALINDI

Koordineli yapılan operasyonlarda eylem hazırlığındaki 9 şüpheli, mühimmatlarla birlikte gözaltına alındı.

Hatay Valiliği'nden alınan bilgiye göre, MİT ile Afrin Emniyet Koordinatörlüğü'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Afrin'deki terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

BOMBALI EYLEM PLANI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Yapılan çalışmalar sonunda, Afrin'de hücre evi oluşturarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, kırsaldan Afrin merkeze patlayıcı madde getirerek bombalı eylemler planladıkları, gerçekleştirdikleri ve ayrıca Afrin'deki emniyet birimlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen A.M., N.M., A.M., M.E., A.S., H.S., Ş.H., A.M. ve M.S. isimli 9 şüpheli yakalandı.

Afrin'deki terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

LAZER VE DÜRBÜN APARATI DA BULUNDU

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyallerin yanı sıra üzerinde lazer ve dürbün aparatı bulunan M16 silah, bu silaha ait 8 adet şarjör ile 828 adet fişek, lazer aparatı bulunan keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 153 adet fişek, piyade tüfeği ile tüfeğe ait 258 adet fişek, 18 tabanca mermisi, kasatura ve örgütü temsil eden bez parçaları ele geçirildi.

Afrin'deki terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı VİDEO

Afrin'deki terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

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