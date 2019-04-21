Afrin'e okul sırası Hatay'dan gidiyor

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, lisenin idarecileri ve öğrencileri, Afrin'deki okulların sıra ihtiyaçları için yaklaşık 1 ay önce başladıkları üretimi sürdürüyor.

78 ÖĞRENCİ İLE ÇALIŞILIYOR

Okuldaki 78 öğrenci tarafından hazırlanacak bin sırayla, Afrin'deki okulların eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor. Mobilya bölümü öğretmeni Rıza Gülnaz, birçok okula sıra üretimi yaptıklarını söyledi.

Yıl içerisinde farklı projeler içinde yer aldıklarını ve şu an atölyelerinde Afrinli öğrenciler için sıra yaptıklarını anlatan Gülnaz, bölgedeki ihtiyaç sahibi okullar için mobilya ve metal bölümündeki öğrencilerin hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını, 500 sıranın bitirildiğini belirtti.

"150 OKUL İÇİN SIRA ÜRETİYORUZ"

Gülnaz, atölyede görev alan öğrencilerin mesleki birikim kazandığına işaret ederek "Türkiye ve Hatay'ın birçok okuluna sıra üretimi yaptık, şu an Afrin'deki 150 okul için sıra üretiyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında yurt dışında ve Türkiye'nin her yerinde çalışma imkanına sahip oluyorlar.'' diye konuştu.

ÜCRET ÇALIŞMA DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Okul öğrencilerinden Ömer Faruk Çağatay ise mobilya bölümünde eğitim görmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Üreterek aile bütçelerine de katkı sağladıklarını aktaran Çağatay, okulda sigortalarının yapıldığını, çalışma durumuna göre aldıkları ücretin değiştiğini ve geçen ay 700 lira kazandığını ifade etti.

DÖNER SERMAYEDEN KAZANIYORLAR

Ruhnaz Sertbaş da atölyede güzel vakit geçirdiklerini, iç savaşın acısını yaşayan öğrencilere destek olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı. Öğrenirken para da kazanabildiğini anlatan Sertbaş, "Döner sermaye olduğu için kazanç elde ediyoruz. Buradan aldığım ücretle okul ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum.'' diye konuştu.