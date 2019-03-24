1 Kılıçdaroğlu'nun başarı kıstası yok 31 Mart akşamı sonuç ne olursa olsun CHP lideri kaybetmediklerini söyleyerek koltuğunda devam etmenin hesaplarını yapıyor.

2 Evinde 75 kedi besliyor Mersin'de hayvansever Yasemin Açık (37), kedilerin beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgileniyor.

3 Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu duygulandırdı Sosyal medya üzerinden "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Karslı çocuklara oyuncak götürüldü. Bagaj dolusu oyuncağı gören minik Mirza'nın mutluluğu ise duygulandırdı.

4 Afrin'in zeytinyağı dünyaya ihraç ediliyor Terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen bölgede tarım ve ticaretin gelişmesiyle halk huzur ve refaha kavuştu.

5 Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor.

6 Galatasaray'da liseliler Mustafa Cengiz'i seçime zorladı Mustafa Cengiz Yönetimini idari konuda ibra etmeyen Galatasaray Genel Kurulu, sarı-kırmızılı takım şampiyonluk mücadelesi verirken seçime gidecek.