Afrin'in zeytinyağı dünyaya ihraç ediliyor

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki varlığına son veren Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede güvenliği sağladı. Afrin topraklarının terörden temizlenmesi sonrası başlatılan çalışmalar meyvesini veriyor.
13 BİN TONU GEÇTİ
Bölge halkı Afrin'de zeytin yetiştirerek geçimini sağlamaya başladı. Türkiye'nin Afrin'den son 4 aydır almaya başladığı zeytinyağı miktarının 13 bin tonu geçtiği belirtiliyor. Dünyaya ihraç edilen zeytinler bölge halkının yüzünü güldürüyor.
ZEYTİN DALI HAREKATI PYD'NİN GELİRİNİ KESTİ
Eskiden bölgedeki doğal kaynaklara sahip olan PYD/PKK, Afrin halkını sömürerek kasasını dolduruyordu. Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin gelir kaynağı da kesildi.