taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

İnfaz yasasından yararlanıp hapisten çıkan kişi, sokakta yaşamak zorunda kalınca yardım eli gecikmedi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 7 yıl önce hapse giren ve infaz yasası ile tahliye edilen Cengiz Karademir yıllar önce yaşadığı sokağa geri dönmüş, pazar yeri içinde topladığı hurdalardan yaptığı yerde bir haftadır yaşıyordu.

OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Karademir’in yardımına Vefa Destek Grubu yetişti. Mağdur vatandaş pazartesi Kaymakam Caner Yıldız ile görüşene kadar bir otele yerleştirildi. Belediye ekipleri ise Karademir’in kaldığı yerdeki hurdaları topladı.

Karamehmet Mahalle Muhtarı Hayati Zorlu, "Mahalle sakinlerimin telefonla araması sonucu burada bir vatandaşın soğukta yattığını, bir haftadır burada kaldığını öğrendim. Bugün topladığı hurdaları hurdacıya teslim ettik. Kendisini de sosyal yardımlaşma aracılığı ile bir otele yerleştirmek için yola çıkıyoruz" dedi.

Bir haftadır sokakta yaşayan Cengiz Karademir ise, yapılan yardım nedeniyle yetkililere teşekkür etti.
Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi -1

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi -2

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi -3

İlginizi Çekebilir
Perinçek: Alevilik ve İslam ayrı din değildir
İBB'nin çocuklara gönderdiği 23 Nisan kitapçıklarına tepki gösteren Doğu Perinçek, "Aleviliğin İslam dışı bir din olarak görülmesi kabul edilemez." dedi.
Türkiye'de korona bilançosu: 2706 ölüm
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2706'ya yükseldi
İtalya'da korona bilançosu: 26 bin 384 ölü
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi.
Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
290
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
602
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
238
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
116
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
197
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
110
Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi
Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi
296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir