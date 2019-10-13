Afyon'da hırsızlık yapan 3 kadın güvenlik kameralarında

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çevik, evininin yatak odasına sakladığı birikimini eve geldiğinde bulamadı.

Arkadaşına borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti VİDEO

"ARKADAŞIMA BORCUMU ÖDEYECEKTİM"

Para ve altınları yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşinin paraya dokunmadığını söylemesi üzerine Çevik, soyulduklarını düşündü. Olayla ilgili konuşan Ahmet Çevik, şunları söyledi: "Olay pazartesi günü saat 14.30 ve 15.00 sularında meydana geldi. Hırsızlar giriş kapısının aralıklı olduğunu görüyor. Burada ortalığı kolaçan ediyorlar, kameraların çekip çekmediğine bakıyorlar. Sonra eve giriyorlar. 15 dakika falan evde duruyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buradan meydana doğru gidiyorlar. Akşam geldim bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım, yerinde bulamayınca şüphelendim. Mahalleli olarak tedirginiz. Bir öğretmen arkadaşımız var. Onun da 13 bin lira gibi kaybı var. Onun da 5'inci kattaki evine girilmiş. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz."

HIRSIZLAR KAMERADA

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede polis, apartmana giren gözlüklü 3 kadının hareketlerinden şüphelendi. Çevik şikayetçi olurken, polis 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.