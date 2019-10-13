taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8955
Euro
6.5079
Altın
1488.73
Borsa
99027.82
Gram Altın
282.185
Bitcoin
48641.19

Afyon'da hırsızlık yapan 3 kadın güvenlik kameralarında

Afyonkarahisar'da 3 kadın bir eve girerek, yatak odasında gizlenmiş 4 bin TL'lik para ve altını çaldı.

DHA | 13.10.2019 - 23:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çevik, evininin yatak odasına sakladığı birikimini eve geldiğinde bulamadı.

Arkadaşına borcunu ödeyecekti, soyulduğunu fark etti VİDEO

"ARKADAŞIMA BORCUMU ÖDEYECEKTİM"

Para ve altınları yerinde göremeyen Ahmet Çevik, eşine sordu. Eşinin paraya dokunmadığını söylemesi üzerine Çevik, soyulduklarını düşündü. Olayla ilgili konuşan Ahmet Çevik, şunları söyledi: "Olay pazartesi günü saat 14.30 ve 15.00 sularında meydana geldi. Hırsızlar giriş kapısının aralıklı olduğunu görüyor. Burada ortalığı kolaçan ediyorlar, kameraların çekip çekmediğine bakıyorlar. Sonra eve giriyorlar. 15 dakika falan evde duruyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi buradan meydana doğru gidiyorlar. Akşam geldim bir arkadaşıma borcumu ödeyecektim. Paraya baktım, yerinde bulamayınca şüphelendim. Mahalleli olarak tedirginiz. Bir öğretmen arkadaşımız var. Onun da 13 bin lira gibi kaybı var. Onun da 5'inci kattaki evine girilmiş. Evleri bırakıp bir yere gidemiyoruz."

HIRSIZLAR KAMERADA

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede polis, apartmana giren gözlüklü 3 kadının hareketlerinden şüphelendi. Çevik şikayetçi olurken, polis 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Afyon'da hırsızlık yapan 3 kadın güvenlik kameralarında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da 10 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Bursa'da 10 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

0
Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

Teröristler'in Resulayn'dan kaçışı görüntülendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir