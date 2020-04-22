Çanakkale'de ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde Yöneticilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Özçetin(21), koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimine geçilmesinin ardından 19 Mart tarihinde memleketi Afyonkarahisar'a döndü.

Memleketine dönen Özçetin, öksürük ve baş ağrısı şikayetiyle, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Özçetin, 1 Nisan tarihinde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Özçetin, taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da 21 yaşındaki genç koronayı yendi ViDEO

"ERKEN FARK ETTİM"

10 günlük tedavi sürecinin ardından son 3 testimin negatif çıktığını belirten Mehmet Özçetin, "Memleketimde ister istemez görüştüğüm insanlar oldu. Ben bu virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum, ama kimseye bulaştırmadığımı çok iyi biliyorum. Belki bir insandan kapmış olabilir, marketin kapısından kapmış olabilir veya otobüste bir kişiden kapmış olabilirim.Bu virüse yakalandığım zaman zaten, sporla ilgilenen insanlar daha iyi bilir, bu virüs insan vücudunun alışkın olmadığı bir virüs olduğu için vücut bunu hemen algılıyor. Ben de biraz hislerimin kuvvetli olmasıyla erken fark ettim." dedi.





"2 GÜN ARABADA UYUDUM"

İki gün boyunca arabada kendini izole ettiğini belirten Mehmet Özçetin, "Kimseyle temas kurmamaya çalıştım. Çevredekiler bunun gereksiz olduğunu düşündü, ama ben içim rahat etsin diye 2 gün boyunca sadece arabada uyuyup kalktım. Yemeğimi paket olarak istedim. Sonra belediyeden izin alınca hastaneye gittim ve test sonucunu bekledim. 1 Nisan’da sonuç geldi ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Semptomlar gün geçtikçe artmaya başladı. Yaşımın 21 olması, genç olmam, biraz da sporla içli dışlı olmam beni şaşırttı." dedi.

"ÖKSÜRDÜĞÜM DE CİĞERLERİM PATLIYOR SANIYORDUM"

10 gün boyunca hastanede kaldığını belirten Özçetin, "7’nci günde yapılan son testimin negatif çıktığı öğrenildi. Emin olmak için 2 test daha yaptırıldı. İkisi de negatif çıktı. Benim de durumum iyi gidiyordu. Sadece bir semptom çok ağır yaşamaya devam ediyordum. Hala üzerimde olan öksürük. Ateşim dinmişti, boğazımdaki, göğsümdeki ağrı geçmişti ama öksürük geçmedi. Ben hastalığı geçirirken uyuyamaz hale geliyordum. Çünkü öksürdüğüm zaman ciğerlerimin patladığı hissiyatına varıyordum. O yüzden iyileşmeme rağmen öksürük devam ediyordu. Tedavi sürecinde serum taktılar. Bir ara nefes darlığı çektim. Solunum cihazına bağladılar. Böyle böyle hastalığı atlattım." dedi.

"YAŞINIZIN GENÇ OLDUĞUNA BAKMAYIN"

Son üç testinin negatif çıkmasıyla 14 gün boyunca evde karantinaya alındığını da belirten Özçetin, "Şu an evde kendi odamdayım. Negatif olduğuna inanaraktan, güvenerekten kesinlikle baştan sağma davranmıyorum. Hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Ailemde bu konuda çok yardımcı oluyor. Kendini iyi izole etmenin faydasını görüyorum. Hastalığımı hissettiğim anda baştan sağma yapsaydım belki durum çok farklı olurdu. Ben atlattım ama çevremde yaşlı insanlar var. Normal hayatıma, derslerime ara vermiştim. Onlara yavaş yavaş dönüyorum, toparlanıyorum. Yaşınızın genç olduğuna bakmayın. Gerçekten çok ağır bir şekilde geçirebiliyorsunuz." dedi.