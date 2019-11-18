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Afyonkarahisar'da 9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü

Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce cesedi bulunan kadının, Z.Ö. olduğu ortaya çıktı. Çalışmalarını derinleştiren jandarma, R.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

DHA | 18.11.2019 - 17:59..
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran 2010 tarihinde Bolvadin ilçesi Kemerkaya Köyü'nün Akar mevkisinde kadın cesedi bulmuştu.

Daha sonra cesedin, Z.Ö.'ye ait olduğu belirtildi.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

Kadının kimliğinin tespitiyle araştırmalarına hız veren jandarma, Z.Ö.'nün cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemeyle de Z.Ö..'nün sürekli R.Ç. ile görüştüğü belirlendi.

Afyonkarahisar'da 9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü

1 ŞÜPHELİ GÖZLALTINA ALINDI

Kısa süreli takibin sonunda R.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. R.Ç. ifadesinde, Z.Ö. ile Konya'dan Afyonkarahisar'a gezmek için geldiklerini, aralarında çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI

Olay yerine götürülen R.Ç., burada da cinayeti detaylarıyla anlattı. R.Ç., jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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