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Afyonkarahisar'da arızalanan araç alev alev yandı

Afyonkarahisar’da arızalanan araç, alevler içerisinde kaldı.

İHA | 19.05.2019 - 13:29..
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af

Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi’nde dün akşam Damlanur Şenel idaresindeki otomobil arızalandı. Sürücü Şenel, aracını sağa çekerek oto tamirci çağırdı. Adrese gelen tamircinin arızasını gidermeye çalıştığı otomobilin arka kısmı birden alev aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alındığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören bir vatandaş ise otomobilin alevler içinde kalması ve araca itfaiye ekiplerinin müdahalesini cep telefonuyla görüntüledi.

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