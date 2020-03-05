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Afyonkarahisar'da babasına kızan genç otomobili yaktı

Otomobilde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, polis o genci arıyor.

AA | 05.03.2020 - 17:19..
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Kütahya'da itfaiye ekiplerini arayanlar, arazide bir otomobilin yandığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.

Afyonkarahisar'da babasına kızan genç otomobili yaktı

OĞLU OTOMOBİLİNİ YAKTI

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, aracın, sahibinin oğlu E.K. tarafından yakıldığı belirlendi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin, babası Nuri K. ile tartışması nedeniyle kızdığı için benzin dökerek aracı ateşe verdiği belirtildi.

Jandarma, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da babasına kızan genç otomobili yaktı

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