1 Google, Huawei ile çalışabilmek için ABD'den izin almaya çalışıyor Google, Huawei ile yeniden iş yapmak ve Google uygulamalarını Huawei telefonlarına getirebilmek için ABD hükümetinden lisans almak istiyor.

2 İdlib şehidinin annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu Kütahyalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Suriyeli çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını annesine göndererek, "Ne ayakkabı ne çorap var. Kiminin ailesi bile yok.” diye yazdı.

3 Afyonkarahisar'da babasına kızan genç otomobili yaktı Otomobilde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, polis o genci arıyor.

4 Vekil sayıları yeniden belirlendi YSK,Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti.

5 Sevda türkülerinin bilinmeyen öyküleri dile geldi TÜRKEV'in ev sahipliğinde düzenlenen "Sevda Türküleri" etkinliğinde, gazeteci-yazar Hüseyin Irmak tarafından severek dinlediğimiz ama öyküsünü belki de bilmediğimiz türkülerin öyküleri dile getirildi.

6 Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.