Afyonkarahisar'da babasına kızan genç otomobili yaktı

Kütahya'da itfaiye ekiplerini arayanlar, arazide bir otomobilin yandığını bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.
OĞLU OTOMOBİLİNİ YAKTI
Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, aracın, sahibinin oğlu E.K. tarafından yakıldığı belirlendi.
Olay sonrası kaçan şüphelinin, babası Nuri K. ile tartışması nedeniyle kızdığı için benzin dökerek aracı ateşe verdiği belirtildi.
Jandarma, zanlının bulunması için çalışma başlattı.