Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Afyankarahisar'ın Gebeceler beldesinde İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı, balık tutmak için geldiği barajda sandalla suya açıldı.

4 KİŞİ SUYA DÜŞTÜ

Bu sırada sandal, henüz bilinmeyen nedenle ters döndü ve 4 kişi suya düştü. 3 arkadaş kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, İbrahim Çardak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve çevredekiler, Çardak'ın bulunması için çalışma başlattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2 saatlik çalışmanın ardından ekipler, İbrahim Çardak'ın suda cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde oturan Çardak'ın yakınları, acı haberi alınca olay yerinde fenalık geçirirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

















