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Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Balık tutmak için gittikleri barajda bindikleri sandalın ters dönmesi sonucu suya düşen 4 kişiden, biri hayatını kaybetti.

DHA | 28.07.2019 - 20:04..
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Afyankarahisar'ın Gebeceler beldesinde İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı, balık tutmak için geldiği barajda sandalla suya açıldı.

4 KİŞİ SUYA DÜŞTÜ

Bu sırada sandal, henüz bilinmeyen nedenle ters döndü ve 4 kişi suya düştü. 3 arkadaş kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, İbrahim Çardak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve çevredekiler, Çardak'ın bulunması için çalışma başlattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2 saatlik çalışmanın ardından ekipler, İbrahim Çardak'ın suda cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde oturan Çardak'ın yakınları, acı haberi alınca olay yerinde fenalık geçirirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

Afyonkarahisar'da balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

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