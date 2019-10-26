Afyonkarahisar'da çikolata kavgasında kız kardeş öldü

İki kardeş olan O.A., (21) ve Sude Naz Atalay (12) arasında ekmeğe çikolata sürme kavgası çıktı. Kardeş kavgası faciayla bitti.

EKMEĞE ÇİKOLATA SÜRME KAVGASI

Afyonkarahisar'da yaşadıkları evin mutfağında, O.A. ile kız kardeşi Sude Naz Atalay arasında ekmeğe çikolata sürmek konusunda tartışmaya çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra Sude Naz, ağabeyi O.A.’ya vurarak gözlüğünü yere fırlattı. Kız kardeşine sinirlenen ağabey küçük kardeşine 2-3 defa yumruk attı. Ardından ağlamaya başlayan Sude Naz, odasına giderek kapısını kilitledi.

ODASINDA BAYGIN BULDULAR

Kız kardeşinin odasına giden O.A., yedek anahtarla kapıyı açtı. Ardından odaya gelen anneleri yatağın üzerinde baygın vaziyette yatan Sude Naz’ı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ekipler küçük Sude Naz’ı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirdi. Sude Naz Atalay tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

AĞABEY GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenilen ağabey O.A.’yı gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sude Naz Atalay'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.