Afyonkarahisar'da çürümüş ceset bulundu

Afyonkarahisar'da, Yunusemre Mahllesi Milli Birlik Caddesi üzerinde, bir evden kötü kokular gelmesi üzerine, komşular tarafından ev sahibine haber verildi.

Ev sahibi Abdullah G. ise yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü.

CESEDİN ERKEĞE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis şahsın kimliğini belirlemek ve olayın faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde ceset bulundu