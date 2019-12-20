taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9386
Euro
6.5841
Altın
1479.32
Borsa
111241.05
Gram Altın
282.518
Bitcoin
42548.46

Afyonkarahisar'da çürümüş ceset bulundu

Bir apartman dairesinde çuval içinde bulunan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA | 20.12.2019 - 17:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Afyonkarahisar'da, Yunusemre Mahllesi Milli Birlik Caddesi üzerinde, bir evden kötü kokular gelmesi üzerine, komşular tarafından ev sahibine haber verildi.

Ev sahibi Abdullah G. ise yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü.

CESEDİN ERKEĞE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar'da çürümüş ceset bulundu

KİMLİK TESPİTİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis şahsın kimliğini belirlemek ve olayın faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da çürümüş ceset bulundu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor

Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor

541
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

823
Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

47
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

515
Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu

Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu

687
Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

295
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir