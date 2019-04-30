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Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

Horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir çiftliğe düzenlenen operasyonda el konulan 33 Hint horozu koruma altına alındı.

AA | 30.04.2019 - 14:20..
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Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine S.Ç'nin Kağıthane mevkisinde kiraladığı çiftlikte horoz dövüşü yapılacağı ihbarı ulaştı.

HOROZ DÖVÜŞÜ YAPILAN ÇİFTLİĞE BASKIN

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece yarısı düzenlediği operasyonda, yaklaşık 50 kişilik grubun horoz dövüşüne katıldığı tespit edildi.

Operasyonda, çiftlik sahibi S.Ç. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

HOROZLAR KORUMAYA ALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin el koyduğu 33 Hint horozu, koruma altına alındı. Horozların, ekipler tarafından sahiplendirileceği öğrenildi.

S.Ç'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

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