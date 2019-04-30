Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine S.Ç'nin Kağıthane mevkisinde kiraladığı çiftlikte horoz dövüşü yapılacağı ihbarı ulaştı.
HOROZ DÖVÜŞÜ YAPILAN ÇİFTLİĞE BASKIN
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece yarısı düzenlediği operasyonda, yaklaşık 50 kişilik grubun horoz dövüşüne katıldığı tespit edildi.
Operasyonda, çiftlik sahibi S.Ç. gözaltına alındı.
HOROZLAR KORUMAYA ALINDI
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin el koyduğu 33 Hint horozu, koruma altına alındı. Horozların, ekipler tarafından sahiplendirileceği öğrenildi.
S.Ç'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.