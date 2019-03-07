Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi, Aydın köyü yolu istikametinde meydana geldi.

AŞIRI HIZ VE DİKKATSİZLİK

Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada, V.E. (53)'nin bulunduğu 03 DK 810 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran 43 AAC 858 plakalı S.Y. (1980) idaresindeki duran kamyona çarptı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI

Kazada otomobil içerisinde bulunan V.E., kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer yaralı olan H.E. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 43 AAC 858 plakalı kamyon sürücüsü S.Y. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.