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Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

4 ay önce bir televizyon programına katılan Ali Keskin, eşinin İdris C.'ye kaçtığını belirtmişti. Geçtiğimiz gün Ali Keskin, husumetli olduğu İdris C. tarafından vurularak öldürüldü.

DHA | 22.10.2019 - 10:21..
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Ali Keskin, 4 ay önce bir televizyon programına çıktı. Burada ailevi bazı sıkıntıları olduğunu belirten Keskin, eşinin İdris C.'ye kaçtığını ve 4 yaşındaki kızlarının alıkonduğunu ileri sürmüştü.

Yaşanan bu olaylardan sonra ise dün yeni ve bir o kadar da üzücü bir gelişme yaşandı.

HUSUMETLİ OLAN KİŞİNİN EVİNE GİTTİ

Ali Keskin ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 arkadaşı, dün gece Kütahya'dan otomobille Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyüne geldi. Ali Keskin, arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu İdris C.’nin evine gitti.

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

(4 ay önce programa katılan Ali Keskin)

İDRİS C.'NİN ANNE VE BABASINI YARALADI

Ali Keskin, avluda İdris C. ile hesaplaşmak istediğini söyleyerek, bağırmaya başladı. Avluya çıkan İdris C.'nin babası Şeref C. ile annesi Havva C., Ali Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığı söyledi.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin, av tüfeğiyle Şeref C. ile Havva C.'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Şeref C. belinden, Havva C. ise elinden yaralandı.

EVDEN ÇIKIP ATEŞ ETTİ

Bu sırada evde bulunan İdris C. de dışarı çıkarak, av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş etti. Ali Keskin kanlar içinde yere yığılırken, yanındaki 2 arkadaşı ise koşarak kaçtı.

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

BABANIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ali Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Şeref ve Havva C. ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Şeref C.'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

YAKINININ EVİNDE YAKALANDI

Jandarma olayın ardından kaçan İdris C.'yi, saklandığı yakınının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği ele geçirilirken, cinayette kullanılan silahın ise henüz bulunamadığı kaydedildi.

Yapılan incelemenin ardından Ali Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

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