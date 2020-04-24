Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

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Ukrayna'da' Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı

Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı. Yayınlanan duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verildi.