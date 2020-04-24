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Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 69 yaşındaki kadın hasta ile 67 yaşındaki erkek hasta taburcu edildi.

Haber Merkezi |
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Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan 69 yaşındaki Feriz Danışman ve 67 yaşındaki erkek bir hasta, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

VİRÜSÜ ATLATTILAR

İki vatandaş, koronavirüs tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.

Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu ViDEO

"İNŞALLAH BÜTÜN HASTALARIMIZ KURTULUR"

Yaklaşık 6-7 gün yoğun bakımda kaldığı öğrenilen yaşlı adam, doktorlara teşekkür ederek, "Allah razı olsun yaptığınız hizmetlerden dolayı. İnşallah bütün hastalarımız kurtulur." dedi.

Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

Afyonkarahisar'da koronayı yenen iki hasta taburcu oldu

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