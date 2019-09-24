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Afyonkarahisar'da köylüleri tedirgin eden yarık

Dinar ilçesinde bir tarım arazisinde, 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğine ulaşan bir yarık oluştu.

AA | 24.09.2019 - 17:30..
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Doğanlı köyünde oturan vatandaşlar, gördükleri karşısında şoke oldu.

Tarlalarında derin yarıklar oluştuğunu gören köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Afyonkarahisar'da köylüleri tedirgin eden yarık

1 METRE UZUNLUĞUNDA 5 METRE DERİNLİĞİNDE

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, incelemeler yaptı.

İncelemede yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin, bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.

Afyonkarahisar'da köylüleri tedirgin eden yarık

ARAZİDE DEFORMASYONLAR OLUŞTU

Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi. AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.

Afyonkarahisar'da köylüleri tedirgin eden yarık

DOLDURMA İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi. Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından, arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.

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