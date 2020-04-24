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Afyonkarahisar'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde kumar oynayan 13 kişiye 41 bin 342 lira para cezası uygulandı. Yapılan aramada kumar malzemeleri ele geçirildi.

AA |
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Afyonkarahisar'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırma ve takibin ardından adrese operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ALKOL VE KUMAR MALZEMELERİ BULUNDU

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda plastik çöp kovasının alt kısmına gizlenmiş, kumar oynamakta kullanılan malzemelerin yanı sıra çok sayıda alkol şişesi, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Polis ekipleri, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan ev sahipleri C.A. ile A.H'ye adli işlem yaptı.

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası ViDEO

13 KİŞİYE 41 BİN 342 LİRA PARA CEZASI

Adreste bulunan 13 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 41 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 13 kişiye para cezası

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