Afyonkarahisar'da mahkumlar yemekten zehirlendi

Huawei P30 serisinin daha düşük fiyatlı P30 Lite modeli bu ay içerisinde ülkemizde satışa sunulacak.

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İstanbul'da sahte para operasyonu: 8 gözaltı

Bağcılar’da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 2 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.