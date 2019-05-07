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Afyonkarahisar'da mahkumlar yemekten zehirlendi

Cezaevinde kalan 50 mahkum, yemekten zehirlenerek bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındı.

DHA | 07.05.2019 - 09:22..
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>GĞüt

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda dağıtılan akşam yemeğinin ardından 50 mahkum bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle cezaevi yetkililerine başvurdu.

Mahkumlara ilk müdahaleyi cezaevinde görevli doktor ve sağlık personeli yaptı.

YEMEKTEN ÖRNEKLER ALINDI

Ardından mahkumlar, 112 ekipleri tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu iyi olduğu belirtilen mahkumların, yemekten zehirlendiği belirtildi.

Tahlil edilmek üzere yemekten örnekler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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