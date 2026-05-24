Afyonkarahisar’da trafik kazası: Araç hurdaya döndü

Afyonkarahisar’da korkutan kaza...

Bolvadin ilçesi yakınlarında Ü.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan araç, yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi.

Kazada aracın ön ve arka dingilleri koptu.

ÖLEN YARALANAN OLMADI

Hurdaya dönen araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.