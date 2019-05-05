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Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

3 kişi kemer ve demir sopalarla mültecileri dövüp zorla Atatürk ve CHP dedirtti.

Haber Merkezi | 05.05.2019 - 12:15..
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Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

İzleyenlerin içini sızlatan görüntüler Afyonkarahisar'dan...

KÜFÜR EDİP KEMERLE VURDU

Görüntülerde 3 kişinin mültecilere yaptığı işkence görülüyor.

Eline aldığı kemer ve demir sopayla mülteciye vuran cani, bir yandan da küfür ediyor.

ZORLA SÖYLETTİKLERİ...

İşkence sonrasında ise mültecilere zorla "Atatürk, CHP ve altı ok" dedirtiliyor.

Görüntülerin devamında ise işkence uygulanan aynı mülteciye, "En büyük Atatürk, Ne mutlu Türk'üm diyene" gibi ifadeler kullandırılıyor.

Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri ViDEO

Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

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