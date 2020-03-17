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Afyonkarahisarda otobüs devrildi: 37 yaralı

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yolda devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 37 kişi, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 17.03.2020 - 11:32..
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesi yakınlarında, şiddetli kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

37 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 37 kişin, Şuhut Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Afyonkarahisarda otobüs devrildi: 37 yaralı

Afyonkarahisarda otobüs devrildi: 37 yaralı

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