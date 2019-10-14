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Afyonkarahisar'da pazarcı çiğ balık yiyerek satış yapıyor

Şuhut İlçe Balık Pazarı'nda, ürünlerinin tazeliğini göstermek isteyen bir esnaf, hamsiyi çiğ bir şekilde çırağına yedirdi.

İHA | 14.10.2019 - 10:37..
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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Balık Pazarı'nda bir esnafın, balığı çiğ çiğ yemesi görenleri şaşırttı.

Taze hamsinin çiğ yenebileceğini belirten esnaf Veysel Üngen, "Geçen seneki gelmeyen hamsiler, bu sene akın akın geliyor. Fiyatlar çok uygun 15 lira, 1 paket sigara 18 lira. 700 kilometre yoldan geliyorum mazotun litresi olmuş 7 lira. 10 tane adam tutsak 100 liradan 1 milyar eder, gayet normal fiyatlar." dedi.

"GÜNLÜK BALIK GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Balıkçı esnafı Kemal Özoğul ise balık fiyatları hakkında şunları söyledi: "Hamsi balıklarımız çok güzel Karadeniz’den geliyor günlük taze bir şekilde. Vatandaşlarımızın oldukça yoğun bir talebi var. Günlük balık getirmeye çalışıyoruz, vatandaşlarımıza taze balık yedirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet için çalışıyoruz. Hamsi balığının kilosu 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Allah bereket versin eve ekmek parası kazanıyoruz. Ne kadar çok talep ne kadar çok para."

Afyonkarahisar'da çiğ çiğ balık yiyen esnaf ViDEO

Afyonkarahisar'da pazarcı çiğ balık yiyerek satış yapıyor

Afyonkarahisar'da pazarcı çiğ balık yiyerek satış yapıyor

Afyonkarahisar'da pazarcı çiğ balık yiyerek satış yapıyor


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