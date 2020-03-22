Afyonkarahisar'da polisi gören yaşlı adam kaçmaya çalıştı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerini göreve çağırdığını bilirdi.

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Bilim Kurulu Üyesi: Şu bir hafta en kritik dönem

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, önümüzdeki bir haftanın kritik olduğunu belirterek "Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" uyarısında bulundu.