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Afyonkarahisar'da polisi gören yaşlı adam kaçmaya çalıştı

Polisi görünce kaçmaya başlayan adam, yaşının 64 olduğunu belirterek, gezmeye değil balık almaya çıktığını söyledi.

DHA | 22.03.2020 - 18:02..
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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara soka çıkma yasağı getirilmesinin ardından Afyonkarahisar’da polis parklarda denetim yaptı.

Yaşlılara yönelik kimlik kontrolü yapan polisler, 65 yaş altı vatandaşları ise gerekmedikçe sokağa çıkmamaları, parklarda oturmamaları yönünde uyardı.

POLİSİ GÖRDÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bazı vatandaşlar çok sıkıldıklarını ve hava almak için parkta oturduklarını belirtirken, bazı vatandaşların da polisi görünce kaçtıkları görüldü.

Afyonkarahisar'da polisi gören yaşlı adam kaçmaya çalıştı

"3 GÜNDÜR VALLAHİ DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Polisi görünce kaçmaya çalışan Mevlit Gedik isimli vatandaş, “65 yaşında değilim, 64 yaşındayım. Kanser hastasıyım. Polisten kaçmıyordum, balık almaya geldim, geri dönüp gideceğim. Hanım evde temizlik yapıyordu, canım istedi gidivereyim dedim. 3 gündür vallahi dışarı çıkmıyorum. Allah yardımcısı olsun herkesin.” dedi.

Afyonkarahisar'da polisi gören yaşlı adam kaçmaya çalıştı

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